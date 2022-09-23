В Краснодарском крае самозанятые с начала года получили более 20 млн рублей льготных займов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С начала 2022 года Фонд микрофинансирования Краснодарского края предоставил самозанятым 67 займов по льготным процентным ставкам от 1 до 3% годовых. Сумма кредитов составила 20,17 млн рублей.

По сравнению с 2021 годом количество льготных займов выросло в 4,5 раза, а объем — более чем на 14 млн рублей. Таким образом Фонд обеспечил досрочное выполнение показателей регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

«Сегодня наша задача своевременно реагировать на внешнеэкономические изменения и создавать благоприятные условия для развития малого предпринимательства, а также для самозанятых граждан. Поэтому мы ежегодно расширяем программы по обеспечению финансовых и нефинансовых мер поддержки», — сказал руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

Региональный Фонд предоставляет самозанятым льготные микрозаймы до полумиллиона рублей под залог либо поручительство по ставкам от 1% до 3% годовых. Максимальный срок кредитования — 3 года. Возможна отсрочка до полугода. Если у представителя МСП недостаточно собственного залогового имущества, можно воспользоваться поручительством Фонда развития бизнеса Краснодарского края.

В 2021 году в регионе стартовала программа «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых». В ней принимают участие самозанятые в возрасте от 18 до 35 лет. Защитив свой бизнес-проект, предприниматели могут получить заем.

В 2022 году количество самозанятых на Кубани увеличилось на 66%. На текущий момент их число составляет 254 тыс. человек.

По вопросам предоставления финансирования, можно обращаться по телефону Фонда микрофинансирования Краснодаре: 8(861) 298-08-08, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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