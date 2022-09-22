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Кубанская ферма благодаря нацпроекту увеличила удой с одной коровы на 2,5 литра в сутки

Экономика
22.09.2022 16:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskaya-ferma-blagodarya-natsproektu-uvelichila-udoj-s-odnoj-korovy-na-2-5-litra-v-sutki
Кубанская ферма благодаря нацпроекту увеличила удой с одной коровы на 2,5 литра в сутки
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сотрудники молочно-товарной фермы «Новощербиновская» значительно увеличили выработку благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».

В течение полугода аграрии совместно с экспертами Регионального центра компетенций занимались повышением выработки производства молока. Внедрили ежедневный производственный анализ. Это позволило отслеживать надои и уровень здоровья животных. Также купили дополнительный инвентарь и измельчитель соломы. Введена система хранения ветеринарных препаратов по группам.

В результате сократилось время протекания процесса почти на 34%. Уменьшилось количество ветеринарных препаратов на 29%, а выработка увеличилась на 12%. В сумме это привело к повышению удоя с одной коровы на 2,5 литра в сутки.

«На молочных фермах Кубани разный уровень технического оснащения. Но спектр проблем и задач для решения практически одинаковый — снижение заболеваемости поголовья, рациональное использование современных ветпрепаратов, использование правильного рациона и увеличение надоев. Снижать издержки, повышать уровень доходности и делать отечественную продукцию конкурентной помогают бережливые технологии, которые предприятие изучает и внедряет бесплатно в рамках нацпроекта», — сказал министр экономики края Алексей Юртаев.

Агрофирма «Новощербиновская» занимается выращиванием зерновых и технологических культур, а также животноводством и производством молока. Сельхозпредприятие входит в группу компаний «Концерн «Покровский».

По данным Союзмолоко, он занимает 10 строчку в топ-30 крупнейших компаний российского молочного рынка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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