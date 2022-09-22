С начала года в Краснодаре Фонд развития бизнеса выдал предпринимателям 933 млн рублей
За 9 месяцев поддержку бизнесмены получили по 130 поручительствам.
Об этом рассказал начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий.
«Благодаря поддержке Фонда представители малого и среднего бизнеса могут получить помощь от государства для развития своего дела», — отметил он.
Кроме того, в Краснодаре предприниматели пользуются услугами регионального Фонда микрофинансирования. Им было предоставлено 160 займов на общую сумму 393 млн рублей. Эти средства составили 21% от суммы всех выданных с начала года Фондом займов по Краснодарскому краю.
Осуществляется поддержка и НКО. Они могут подать заявки на участие в конкурсе грантов губернатора Краснодарского края. Сделать это можно до 29 сентября на электронной платформе грантов губернатора Кубани. Общая сумма фонда — 188,6 млн рублей.
В фонде развития бизнеса Краснодарского края шесть структурных подразделений. Они оказывают поддержку МСП в различных областях, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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