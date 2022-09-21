Краснодарский край принял участие в выставочном форуме Armenia EXPO

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Представители предприятий и производств Краснодарского края посетили форум и ряд деловых встреч.

В форуме приняли участие советник посольства РФ в Армении, руководитель группы Российско-Армянских отношений Александр Новиков и замминистра экономики Армении Армен Арзуманян. На встречах обсудили работу и взаимодействие в рамках действующего соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.

По словам руководителя департамента инвестиций и развития МСП региона Василия Воробьева, Кубань и Армения являются давними и надежными партнерами.

«Мы готовы к сотрудничеству и открыты для создания новых и крепких деловых связей. Для этого в регионе выстроили четкую работу с бизнесом, создаем комфортные, понятные и равные условия для всех», — сказал глава ведомства.

Представители Кубани осмотрели Ванадзорский технологический центр, Центр креативных технологий «TУMO», завод по производству сухофруктов «Ареги». Всего за три дня работы выставки на региональном стенде прошло более 15 деловых встреч с представителями бизнеса и органов исполнительной власти Республики Армения.

В рамках визита в Армению делегация Кубани приняла участие в выставочном форуме «Armenia EXPO 2022». Стенд Кубани с продукцией местных производителей организовал Центр поддержки экспорта Краснодарского края при содействии регионального департамента инвестиций и развития МСП.

«Продукция наших производителей традиционно пользуется спросом на таких целевых выставочных мероприятиях. В этом году к стенду Краснодарского края проявили интерес зарубежные коллеги из ряда стран СНГ и Ближнего Востока — Армении, Белоруссии, Грузии, ОАЭ и других. Уже во время работы на выставке были достигнуты предварительные договоренности между кубанским предприятием и компанией из Грузии на поставку промышленных паровых котлов для крупных и средних производств», — сказал директор Центра поддержки экспорта Роман Воротников.

Участие Краснодарского края в выставке реализовали в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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