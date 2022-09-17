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Мебельщики Краснодарского края участвуют в международной выставке в Симферополе

Экономика
17.09.2022 11:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/mebelshhiki-krasnodarskogo-kraya-uchastvuyut-v-mezhdunarodnoj-vystavke-v-simferopole
Мебельщики Краснодарского края участвуют в международной выставке в Симферополе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Выставка мебели «МВМК» проходит с 15 по 17 сентября. Кубань представляет 14 производителей. Организатор стенда Краснодаркого края — департамент промышленной политики и Фонд развития промышленности региона.

Кроме того, промышленный потенциал Динского района презентуют два предприятия муниципалитета — «Снегири юга» и «АйМебель».

«Экспозиция региона — одна из самых масштабных на выставке. Наши производители демонстрируют мебель для гостиных, столовых и ванных комнат, а также плетенную мебель из ротанга и венскую — из бука, дизайнерские обои и фрески. Такие выставочные мероприятия позволяют не только укреплять межрегиональное сотрудничество, но и презентовать гостинично-ресторанному бизнесу Крыма высокое качество кубанской продукции, доступной по конкурентоспособной цене», — рассказал и. о. главы департамента промышленной политики края Владимир Мостовой.

На стенде Кубани представлена продукция компаний «Романов — Мебель», «Геометрия лофт», «Мебель Май», «Рос-Отель», «Прима — Мебель», «Мебельтрон», «Эко Веранда», Island, «Престиж», «Ветторе», Verol, Bokhan, «Мирсант», «Клевер шкаф», «Белоравуд» и «Сопрано».

Кубанские предприятия могут принять участие в отраслевых выставках на стендах края бесплатно. Узнать больше о таких мероприятиях можно на Промышленном портале Краснодарского края. Подать заявку на участие — на сайте Фонда развития промышленности региона или по телефонам: 8 (861)205-44-09, 8-800-500‑27‑28.

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