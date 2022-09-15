В Краснодарском крае поддержку инвестпроектов промпредприятий увеличили в пять раз

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Финансирование выросло с 20 млн до 100 млн рублей в рамках Плана по обеспечению устойчивого экономического развития и социальной стабильности на Кубани.

Фармацевтические компании, производители стройматериалов, бумаги, обуви, текстиля и мебели из Краснодара, Анапы, Армавира, Гулькевичского, Красноармейского, Отрадненского, Славянского, Тихорецкого и Усть-Лабинского районов реализуют инвестпроекты с государственной поддержкой.

«С начала этого года на модернизацию и расширение промышленных производств из отраслевой госпрограммы направили почти 50 млн рублей. До 1 ноября этого года мы продолжаем прием заявок на получение компенсации части затрат на реализацию инвестпроектов», — рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики региона Владимир Мостовой.

Финансирование поддержки инвестпроектов промпредприятий увеличили с 20 до 100 млн рублей. Это стало возможным благодаря Плану по обеспечению устойчивого экономического развития и социальной стабильности в Краснодарском крае, который утвердил губернатор Вениамин Кондратьев.

Предприятиям возмещают до 10% затрат на реализацию инвестпроектов по модернизации и развитию производств. Участникам нацпроекта «Производительность труда» — до 20%. Инвестор может получить компенсацию до 10 млн рублей.

Узнать о получении господдержки можно на сайте департамента промышленной политики в разделе «Государственная поддержка промышленности/ Субсидирование/ Региональные меры поддержки», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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