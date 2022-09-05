Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае с укусами клещей в больницы обратились 2 тыс. 651 человек

Общество
05.09.2022 14:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-ukusami-kleshhej-v-bolnitsy-obratilis-2-tys-651-chelovek
В Краснодарском крае с укусами клещей в больницы обратились 2 тыс. 651 человек
Фото Erik Karits, pexels.com

По состоянию на 5 сентября с жалобами на укусы клещей к медикам обратился 2 тыс. 651 житель Кубани. Из них 1 тыс. 276 — дети до 14 лет.

Отмечается, что, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число обратившихся снизилось на 8,9%. Так, в 2021 году в больницы региона с укусами клещей обратились 2 тыс. 909 человек. В их числе было 1 тыс. 274 ребенка.

На Черноморском побережье зафиксировали 705 обращений, из них 312 — от детей до 14 лет. В прошлом году показатели составили 596 и 244 соответственно.

По результатам исследования клещей на инфекции выявили иксодовый клещевой боррелиоз в 2,05% экземплярах. В 0,01% экземпляров выявили моноцитарный эрлихиоз человека. Грануляцитарный анаплазмоз человека нашли в 0,24% экземпляров.

По состоянию на 1 сентября в крае от клещей обработали 3 млн 247 тыс. 500 га или 107,9% от запланированного. В том числе на Черноморском побережье на площади 1530,62 га или 106,1% от запланированного, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае от клещей обработали около 3 тыс. га зеленых зон.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Под Анапой обнаружили яхту без экипажа, которую прибило к берегу заповедника
Под Анапой обнаружили яхту без экипажа, которую прибило к берегу заповедника
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодарском крае 4 сентября выявили 1 тыс. 896 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае 4 сентября выявили 1 тыс. 896 новых случаев коронавируса
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
«Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
«Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Новороссийске туристы нашли в море «дымящийся камень»
  2. В Сочи турист попал под камнепад на пути к водопаду Чудо-Красотка
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях