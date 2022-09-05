В Краснодарском крае с укусами клещей в больницы обратились 2 тыс. 651 человек

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По состоянию на 5 сентября с жалобами на укусы клещей к медикам обратился 2 тыс. 651 житель Кубани. Из них 1 тыс. 276 — дети до 14 лет.

Отмечается, что, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число обратившихся снизилось на 8,9%. Так, в 2021 году в больницы региона с укусами клещей обратились 2 тыс. 909 человек. В их числе было 1 тыс. 274 ребенка.

На Черноморском побережье зафиксировали 705 обращений, из них 312 — от детей до 14 лет. В прошлом году показатели составили 596 и 244 соответственно.

По результатам исследования клещей на инфекции выявили иксодовый клещевой боррелиоз в 2,05% экземплярах. В 0,01% экземпляров выявили моноцитарный эрлихиоз человека. Грануляцитарный анаплазмоз человека нашли в 0,24% экземпляров.

По состоянию на 1 сентября в крае от клещей обработали 3 млн 247 тыс. 500 га или 107,9% от запланированного. В том числе на Черноморском побережье на площади 1530,62 га или 106,1% от запланированного, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Краснодарского края.

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