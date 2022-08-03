Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае от клещей обработали около 3 тыс. га зеленых зон

Общество
03.08.2022 12:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-ot-kleshhej-obrabotali-okolo-3-tys-ga-zelenyh-zon
Видео канала «Кубань 24»

Спецобработка проводилась, в том числе, на Черноморском побережье.

Клещ — переносчик опасных инфекций. Они поражают печень, нервную и сердечно-сосудистую системы, могут привести к параличу или даже летальному исходу. Поэтому, отправляясь на природу, стоит выбирать закрытую одежду и обрабатывать ее репеллентами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в больницы Краснодарского края с укусами клещей обратились более 2,4 тыс. человек.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
  3. В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях