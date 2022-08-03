В Краснодарском крае от клещей обработали около 3 тыс. га зеленых зон

Видео канала «Кубань 24»

Спецобработка проводилась, в том числе, на Черноморском побережье.

Клещ — переносчик опасных инфекций. Они поражают печень, нервную и сердечно-сосудистую системы, могут привести к параличу или даже летальному исходу. Поэтому, отправляясь на природу, стоит выбирать закрытую одежду и обрабатывать ее репеллентами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в больницы Краснодарского края с укусами клещей обратились более 2,4 тыс. человек.