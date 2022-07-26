В больницы Краснодарского края с укусами клещей обратились более 2,4 тыс. человек

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

По данным на 25 июля, за помощью к медикам обратились 2 тыс. 429 человек. Из них 1 тыс. 177 — дети до 14 лет.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число обращений с жалобами на укусы клещей снизилось на 12,5%. В 2021 году в конце июля зафиксировали 2 тыс. 776 случаев. Из них 1 тыс. 212 — несовершеннолетние в возрасте до 14 лет.

На Черноморском побережье к 25 июля от укусов клещей пострадали 602 человека, из них 275 — дети до 14 лет. Отмечается, что в детских лагерях случаев укусов клещами не было.

Заражения клещевыми инфекциями выявляли в единичных случаях. Так иксодовый клещевой боррелиоз зафиксировали в 2,33% экземплярах, моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) — в 0,01%, грануляцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) — в 0,28%, сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

На Кубани работают пункты по приему и проведению исследований клещей на возбудителей боррелиоза. Подробности можно узнать на сайте.

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