В Ростовской области выявили случаи заражения лихорадкой Ку после укуса клещей
Общество
21.07.2022 13:02
В Роспотребнадзоре региона рассказали о новых случаях заражения Крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Ку и других заболеваниях после укусов клещей.
По информации службы, на 19 июля зафиксировали 3 тыс. 463 человека с укусами, из них 1 тыс. 299 — в возрасте до 14 лет.
В области зарегистрировали 22 подтвержденных случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, 7 случаев заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом, 20 случаев заболевания коксиеллезом (лихорадкой Ку) и 1 случай заболевания туляремией.
Помимо этого, специалисты обнаружили в пробах нескольких клещей возбудителей иксодового клещевого боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.
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