Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Ростовской области выявили случаи заражения лихорадкой Ку после укуса клещей

Общество
21.07.2022 13:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rostovskoj-oblasti-vyyavili-sluchai-zarazheniya-lihoradkoj-ku-posle-ukusa-kleshhej
В Ростовской области выявили случаи заражения лихорадкой Ку после укуса клещей
Фото JerzyGorecki, pixabay.com

В Роспотребнадзоре региона рассказали о новых случаях заражения Крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Ку и других заболеваниях после укусов клещей.

По информации службы, на 19 июля зафиксировали 3 тыс. 463 человека с укусами, из них 1 тыс. 299 — в возрасте до 14 лет.

В области зарегистрировали 22 подтвержденных случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, 7 случаев заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом, 20 случаев заболевания коксиеллезом (лихорадкой Ку) и 1 случай заболевания туляремией.

Помимо этого, специалисты обнаружили в пробах нескольких клещей возбудителей иксодового клещевого боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

Читайте также: в Краснодарском крае от укусов клещей пострадали около 1,5 тыс. человек.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. H&M не будет проводить сейл в России перед уходом: вещи распродадут по полной цене
  2. Сексолог призвал ввести уголовное наказание за непристойное поведение после инцидентов в Сочи
  3. На пляжах Сочи охранников обяжут вызывать полицию в случае конфликтных ситуаций
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. В Северском районе начали восстанавливать обрушившийся мост через реку Иль
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Кондратьев поручил проверить застройку КП «Русское море» в Ольгинке
Кондратьев поручил проверить застройку КП «Русское море» в Ольгинке
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Прямой эфир
Мы в соцсетях