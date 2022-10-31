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В Краснодарском крае с поезда сняли наркокурьера с килограммом мефедрона

Происшествия
31.10.2022 16:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-poezda-snyali-narkokurera-s-kilogrammom-mefedrona
В Краснодарском крае с поезда сняли наркокурьера с килограммом мефедрона
Фото пресс-службы УТ МВД России по СКФ

Транспортные полицейские в ходе сопровождения поезда Санкт-Петербург — Махачкала на станции Кавказская обнаружили у одного из пассажиров около 1 кг синтетических наркотиков.

При личном досмотре у 43-летнего жителя Вологды нашли пакет с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что в пакете находится мефедрон. Общая масса изъятого наркотика — около 1 кг. Это является особо крупным размером.

Выяснилось, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбои и хранение наркотиков. Подозреваемый рассказал, что мефедрон вез в Махачкалу для продажи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по СКФ.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей, мужчине грозит срок лишения свободы вплоть до пожизненного.

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