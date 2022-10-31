В Краснодарском крае с поезда сняли наркокурьера с килограммом мефедрона
Происшествия
31.10.2022 16:50
Транспортные полицейские в ходе сопровождения поезда Санкт-Петербург — Махачкала на станции Кавказская обнаружили у одного из пассажиров около 1 кг синтетических наркотиков.
При личном досмотре у 43-летнего жителя Вологды нашли пакет с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что в пакете находится мефедрон. Общая масса изъятого наркотика — около 1 кг. Это является особо крупным размером.
Выяснилось, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбои и хранение наркотиков. Подозреваемый рассказал, что мефедрон вез в Махачкалу для продажи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по СКФ.
На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей, мужчине грозит срок лишения свободы вплоть до пожизненного.
Читайте также: супруги везли в Сочи 1,3 кг наркотиков, чтобы сбыть их через закладки.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- У берегов Геленджика 31 октября заметили смерчи
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России