Семейный бизнес: супруги везли в Сочи 1,3 кг наркотиков, чтобы сбыть их через закладки
Автомобиль Kia остановили для проверки документов на стационарном посту ДПС «Магри».
В машине ехали супруги из Тюмени в возрасте 30 и 35 лет. В ходе досмотра автомобиля полицейские нашли пакет, в котором находились свертки с кристаллическим веществом, два брикета спрессованной растительной массы темно-коричневого цвета, электронные весы и упаковка.
Экспертиза показала, что в пакете были мефедрон и гашиш общей массой более 1,3 кг.
Супругов доставили в отдел. Выяснилось, что они приобрели наркотики в Московской области через интернет и планировали сбыть через закладки в Сочи.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Мужчина и женщина заключены под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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