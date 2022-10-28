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Семейный бизнес: супруги везли в Сочи 1,3 кг наркотиков, чтобы сбыть их через закладки

Происшествия
28.10.2022 12:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/semejnyj-biznes-suprugi-vezli-v-sochi-1-3-kg-narkotikov-chtoby-sbyt-ih-cherez-zakladki
Семейный бизнес: супруги везли в Сочи 1,3 кг наркотиков, чтобы сбыть их через закладки
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Автомобиль Kia остановили для проверки документов на стационарном посту ДПС «Магри».

В машине ехали супруги из Тюмени в возрасте 30 и 35 лет. В ходе досмотра автомобиля полицейские нашли пакет, в котором находились свертки с кристаллическим веществом, два брикета спрессованной растительной массы темно-коричневого цвета, электронные весы и упаковка.

Экспертиза показала, что в пакете были мефедрон и гашиш общей массой более 1,3 кг.

Супругов доставили в отдел. Выяснилось, что они приобрели наркотики в Московской области через интернет и планировали сбыть через закладки в Сочи.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Мужчина и женщина заключены под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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