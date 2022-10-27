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В Краснодарском крае парню грозит 10 лет колонии за 3 кг марихуаны

Происшествия
27.10.2022 10:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-parnyu-grozit-10-let-kolonii-za-3-kg-marihuany
В Краснодарском крае парню грозит 10 лет колонии за 3 кг марихуаны
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Курганинского района завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков.

По данным следствия, дома и в сарае во дворе парень хранил около 3 кг марихуаны. Он оборвал в лесополосе кусты конопли и сам приготовил наркотик для употребления.

Возбудили уголовное дело. На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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