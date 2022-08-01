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В Краснодарском крае с начала жатвы случилось несколько возгораний на пшеничных полях

Происшествия
01.08.2022 19:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-zhatvy-sluchilos-neskolko-vozgoranij-na-pshenichnyh-polyah
Видео канала «Кубань 24»

Пожарные 1 августа снова тушили поля. Пламя загорелось в районе станицы Новоалексеевской.

Масштабы бедствия оценили водители, им пришлось преодолевать участок буквально с нулевой видимостью из-за дыма. Судя по кадрам, снятыми очевидцами, в момент ЧП на участке работала сельскохозяйственная техника.

С начала жатвы в крае уже случилось несколько возгораний на пшеничных полях. Так, пожар произошел 18 июля на поле между поселками Ильич и Батарейка в Темрюкском районе. Выгорело 10 га пшеницы.

Читайте также: в Краснодаре загорелись склады на улице Сормовской.

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