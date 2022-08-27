В Краснодарском крае с начала пандемии от коронавируса умерли 11 тыс. человек
Общество
27.08.2022 11:43
Пандемия COVID-19 началась в России с конца марта 2020 года. Коронавирус официально внесен в список опасных заболеваний, которые могут привести пациента к летальному исходу.
По данным Оперативного штаба Краснодарского края на 27 августа 2022 года, с начала пандемии COVID-19 от этого заболевания в регионе умерли 11 тыс. человек.
За последний месяц на Кубани от коронавируса умерли 23 человека. Из них 10 человек скончались за последнюю неделю и 1 человек за прошедшие сутки.
Сейчас в ковидных госпиталях края в тяжелом состоянии находится 8 пациентов. Они подключены к ИВЛ.
Единственный способ обезопасить себя от тяжелой формы COVID-19 — это вакцинация. Прививку от коронавируса вы можете сделать в ближайшей поликлинике или пункте вакцинации.
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