В Краснодарском крае с начала года вырастили более 200 тыс. тонн овощей
Экономика
18.11.2022 14:10
Это урожай, собранный на открытом грунте и в теплицах. На Кубани выращивают томаты, огурцы, баклажаны, болгарский перец и многое другое.
В регионе с начала года только кабачков произвели около 20 тыс. т. Тут в лидерах Брюховецкий, Каневской и Усть-Лабинский районы. Также кубанские аграрии вырастили более 26 тыс. т лука, здесь отличились Тимашевский, Выселковский и Каневской районы.
На Краснодарский край приходится почти четверть овощей в Южном федеральном округе. По производству консервов из них Кубань на первом месте в стране, всего в регионе работает 43 завода. Большую часть сырья они закупают у местных производителей.
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