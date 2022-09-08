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Краснодарский край вошел в тройку регионов-лидеров страны по производству тепличных овощей

Экономика
08.09.2022 09:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-voshel-v-trojku-regionov-liderov-strany-po-proizvodstvu-teplichnyh-ovoshhej
Видео канала «Кубань 24»

К концу 2022 года кубанские аграрии соберут около 112 тыс. т помидоров, огурцов, перца и зелени, выращенных в закрытом грунте. Все это попадет на ярмарки и в магазины всей страны.

В крае за последние пять лет производство овощей увеличилось практически на треть. Здесь растут не только объемы, но и возможности как в крупных комплексах, так и на небольших фермах. Например, в станице Натухаевской, под Новороссийском семья Ковригиных оборудовала отопление в четырех теплицах. Теперь урожай там можно собирать круглый год, не обращая внимания на осеннюю слякоть и зимние морозы.

«Здесь растет знаменитый «пинк парадайз». У него очень часто вот такие носики бывают. Людям они почему-то нравятся. Это очень сладкий и всеми любимый сорт», — рассказала фермер Ольга Ковригина.

Как построить свой круглогодичный комплекс, если в активе имеется только огромное желание, а также зачем выращивать в теплицах виноград, расскажут в проекте «Кубанский аграрный клуб». Очередной выпуск программы выйдет в эфире «Кубань 24» 9 сентября в 15:30. Все прошлые выпуски проекта можно посмотреть на RuTube-канале «НТК Эфир».

Читайте также: Краснодарский край производит четверть всех овощей в ЮФО.

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