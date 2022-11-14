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В Краснодарском крае с начала года в пожарах погибли 157 человек

Происшествия
14.11.2022 21:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda-v-pozharah-pogibli-157-chelovek
В Краснодарском крае с начала года в пожарах погибли 157 человек
Фото газеты "Тихорецкие вести"

Всего на Кубани с начала 2022 года зафиксировали 8 тыс. 439 пожаров. Из них 1 тыс. 181 возгорание произошло в жилых домах.

В пожарах в регионе с начала года погибли 157 человек. Это на 6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Травмы получили 116 человек. Это на 6,3% меньше, чем в 2021 году.

Число пожаров в крае с начала года увеличилось на 8,6%. Всего в прошлом году на Кубани произошло 8 тыс. 840 возгораний, в которых 206 человек погибли и 115 получили травмы.

С наступлением холодов наибольшее число пожаров в жилых домах происходит из-за нарушения правил эксплуатации печей и электрических обогревателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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