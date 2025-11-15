В Краснодарском крае с начала года в ДТП погибли почти 600 человек

Среди 591 погибшего 22 ребенка. Кроме того, еще 5 тыс. 815 человек пострадали.

Трагичную статистику опубликовали ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю напомнили, что практически за каждым смертельным стоит выбор человека — взять в руки телефон, проехать на запрещающий сигнал светофора, сесть за руль уставшим или выпившим, превысить скорость или не пристегнуться.

«Пожалуйста, берегите свои жизни и жизни близких! В ваших руках не только руль. В ваших руках — жизни. Об этом нельзя забывать. Ни на секунду. Не нарушайте правила дорожного движения», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

