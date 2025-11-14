Фургон насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Крымском районе

Смертельное ДТП произошло 14 ноября около 6:00 на 126 км федеральной трассы Краснодар — Верхнебаканский.

По предварительным данным, водитель автомобиля LADA ВИС двигался со стороны Краснодара, в сторону Новороссийска. Он не предоставил преимущество женщине, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу и сбил ее.

В результате пешеход скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, сообщает Госавтоинспекция Крымского района в Telegram.

Читайте также: водителю «Газели» проткнуло ногу металлической трубой при ДТП в Джубге. Авария произошла 11 ноября на автовокзале. По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель-Next» не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. Кузов автомобиля пробило металлической трубой, зацепив водителя.

