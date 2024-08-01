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В Краснодарском крае с начала года в ДТП по вине мотоциклистов погиб 21 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda-v-dtp-po-vine-mototsiklistov-pogib-21-chelovek
В Краснодарском крае с начала года в ДТП по вине мотоциклистов погиб 21 человек
Фото t.me/gibdd123region

Всего за полгода на дорогах Кубани по вине мотоциклистов произошло 133 ДТП.

В Госавтоинспекции Кубани отметили, что число аварий, происходящих в регионе по вине водителей мототранспорта постепенно растет. За полгода в таких ДТП погибли 21 человек и еще 135 человек получили травмы различной степени тяжести.

Мотоциклистов призвали быть внимательней проявлять осторожность во время движения.

«Нарушение правил дорожного движения, рискованные маневры и игнорирование мер безопасности приводят к летальному исходу и травмам!», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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