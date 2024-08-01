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Грузовик насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе под Анапой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-nasmert-sbil-pensionera-na-peshehodnom-perehode-pod-anapoj
Грузовик насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе под Анапой
Фото t.me/gibdd123region

ДТП, в котором погиб пешеход, произошло 31 июля около 13:00 в районе 66 км трассы Крымск — Джигинка.

По предварительным данным, 64-летний водитель большегруза Shacman сбил 74-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшего пешехода доставили в больницу. Несмотря на помощь медиков, он скончался.

По факту ДТП проводят проверку. Обстоятельства происшествия устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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