Грузовик насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе под Анапой

ДТП, в котором погиб пешеход, произошло 31 июля около 13:00 в районе 66 км трассы Крымск — Джигинка.

По предварительным данным, 64-летний водитель большегруза Shacman сбил 74-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшего пешехода доставили в больницу. Несмотря на помощь медиков, он скончался.

По факту ДТП проводят проверку. Обстоятельства происшествия устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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