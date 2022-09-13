В Краснодарском крае с начала года трудоустроили более 25 тыс. подростков

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщили в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.

С начала года специалисты помогли найти работу 25,6 тыс. подросткам. При этом 21 тыс. подростков в возрасте от 14 лет смогли поработать летом. Несовершеннолетних привлекали к работам в сферах культуры, ЖКХ, сельского хозяйства и в санаторно-курортной отрасли.

Кроме зарплаты в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения» несовершеннолетние получали выплаты из бюджета Кубани в размере от 1,5 тыс. до 2,2 тыс. рублей в месяц.

Временно трудоустраивать несовершеннолетних в соответствии с законодательством будут до конца года. Для того, чтобы найти работу, подросткам надо обратиться в центр занятости по месту жительства или регистрации с паспортом и трудовой книжкой. Специалисты центра занятости населения подбирают вакансии с учетом пожелания и выдают направление к работодателю, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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