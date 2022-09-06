В Краснодаре до конца года планируют трудоустроить более 4 тыс. подростков
По данным на 1 сентября, в краевой столице работу нашли для 3 тыс. 804 подростков.
«Трудоустройство подростков — это и дополнительная социальная поддержка несовершеннолетних, и возможность для них получить трудовые навыки. И, конечно, полезный труд помогает в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних», — рассказала начальник управления по социальным вопросам Ирина Косинкова.
Она отметила, что приоритет в трудоустройств отдается детям из многодетных семей, сиротам и подросткам, которые состоят на учете в органах системы профилактики.
В 2022 году запланировано трудоустроить 4 тыс. 249 несовершеннолетних. В том числе 4 тыс. 99 за счет средств местного бюджета и 150 — за счет средств работодателей. На это из бюджета выделили 37,1 млн рублей.
В целом программа «Содействие занятости населения» действует в городе с 2014 года. В этом году на нее выделили 41,6 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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