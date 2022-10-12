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В Краснодарском крае с начала года травмы на железнодорожных путях получили 28 человек

Происшествия
12.10.2022 20:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda-travmy-na-zheleznodorozhnyh-putyah-poluchili-28-chelovek
В Краснодарском крае с начала года травмы на железнодорожных путях получили 28 человек
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в период с января по сентябрь на Северо-Кавказской магистрали 14 человек получили травмы различной степени тяжести и 41 человек погиб.

Отмечается, что количество инцидентов снизилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8%. В 2021 году за девять месяцев 15 человек получили травмы и 49 человек погибли.

Причиной большинства травм в 93% случаев стало несоблюдение пешеходами правил безопасности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Больше всего травмированных зарегистрировали на объектах ж/д транспорта в Ростовском регионе СКЖД. Там от наезда поездов пострадали 16 человек. В Краснодарском регионе СКЖД пострадали 15 пешеходов, в Туапсинском регионе — 13. С начала года в Минераловодском регионе СКЖД зафиксировали 10 случаев, в Махачкалинском регионе — один.

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