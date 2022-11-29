В Краснодарском крае с начала года произошло более 8,5 тыс. пожаров

Сотрудники МЧС предупредили жителей региона об участившихся возгораниях. Из-за похолодания люди стали чаще включать электрические обогреватели. Оставленные без присмотра приборы могут закоротить и воспламениться.

Спасатели обратили внимание и на другую опасность — использование газовых конфорок для обогрева помещений.

«За минувшие выходные произошло около 30 возгораний. Их основными причинами стали неосторожное обращение с огнем и неисправность электрического оборудования. Всего с начала года на территории Кубани произошло 8 тыс. 688 пожаров, на которых были спасены 474 человека, эвакуировано 4 тыс. 342 человека», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Дарья Диюнова.

Вместе с понижением температуры в крае разгулялся сильный ветер. По словам синоптиком, в некоторых частях региона, в том числе на Черноморском побережье, его порывы 29 ноября будут достигать 25 м/с.

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