Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае с начала года произошло более 8,5 тыс. пожаров

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda-proizoshlo-bolee-8-5-tys-pozharov-2
Видео канала «Кубань 24»

Сотрудники МЧС предупредили жителей региона об участившихся возгораниях. Из-за похолодания люди стали чаще включать электрические обогреватели. Оставленные без присмотра приборы могут закоротить и воспламениться.

Спасатели обратили внимание и на другую опасность — использование газовых конфорок для обогрева помещений.

«За минувшие выходные произошло около 30 возгораний. Их основными причинами стали неосторожное обращение с огнем и неисправность электрического оборудования. Всего с начала года на территории Кубани произошло 8 тыс. 688 пожаров, на которых были спасены 474 человека, эвакуировано 4 тыс. 342 человека», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Дарья Диюнова.

Вместе с понижением температуры в крае разгулялся сильный ветер. По словам синоптиком, в некоторых частях региона, в том числе на Черноморском побережье, его порывы 29 ноября будут достигать 25 м/с.

Читайте также: в Краснодарском крае с начала года в пожарах погибли 157 человек.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кондратьев встретился с новым начальником управления Росгвардии по Краснодарскому краю
Кондратьев встретился с новым начальником управления Росгвардии по Краснодарскому краю
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
В Краснодарском крае снимут фильм о группе «Иванушки International»
В Краснодарском крае снимут фильм о группе «Иванушки International»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. В реке Кубань нашли тело неизвестной женщины в красной футболке и джинсах
  4. ВЦИОМ: треть россиян не употребляет алкоголь
  5. «Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
  6. В Краснодаре возле дома купца Лихацкого обустроят прогулочную зону
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях