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В Краснодарском крае с начала года произошло более 8,5 тыс. пожаров

Происшествия
21.11.2022 18:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda-proizoshlo-bolee-8-5-tys-pozharov
В Краснодарском крае с начала года произошло более 8,5 тыс. пожаров
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Из 8 тыс. 557 пожаров на территории края спасли 457 человек. Эвакуировали 4 тыс. 330 человек.

За 19–20 ноября на Кубани произошло более 30 возгораний.

«Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем и неисправность электрического оборудования», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Дарья Диюнова.

Спасатели призывают жителей края соблюдать правила безопасности. Рекомендации и алгоритм действий при пожаре можно узнать на сайте ведомства.

При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40.

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