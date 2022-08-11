В Краснодарском крае с начала года произошло 5,5 тыс. пожаров
Жертвами стали более 100 человек. При этом, по сравнению с 2021 годом, число пожаров уменьшилось.
Природных пожаров, например, стало вдвое меньше. Сократилось и количество пострадавших от огня людей. Об этом говорили на брифинге в краевой столице. В городах проводятся профилактические мероприятия. Удалось многое сделать.
«Сделали большую работу, связанную с подготовкой нашей системы оповещения, техники. С круглосуточным дежурством спасателей, работой Единой дежурной диспетчерской службы, которая оповещает и предотвращает большое количество негативных событий, происходящих на территории города», — сказал начальник управления гражданской защиты администрации Краснодара Виталий Казликин.
В этом месяце число пожаров увеличится — предупреждают сотрудники МЧС. Ведь сейчас серьезно возросла нагрузка на электросети. Люди активно используют кондиционеры.
«Связано с той погодой, которая установилась на территории всего Краснодарского края, это IV и V класс пожарной опасности. К тому же 37 муниципальных образований уже ввели противопожарный режим», — сказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Дмитрий Божков.
Грядущие ливни могут снизить риск природных возгораний. Но пока Кубань во власти высоких температур и ветра, в регионе защищают лес.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 11 августа ограничен проезд транспорта в зеленую зону. Исключение — спецмашины пожарных, спасателей и оперативных служб. Пешие прогулки не запрещают при условии соблюдения правил пожарной безопасности. Такой приказ подписан в краевом министерстве природных ресурсов. Большинство лесных пожаров случаются по вине человека. Так, 10 августа весь день тушили тлеющие гектары под Архипо-Осиповкой.
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