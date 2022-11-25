Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае с начала года пригородными поездами воспользовались 14 млн человек

Общество
25.11.2022 13:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda-prigorodnymi-poezdami-vospolzovalis-14-mln-chelovek
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Кубань — лидер по пригородным перевозкам на Северо-Кавказской железной дороге. По сравнению с 2021 годом пассажиропоток в крае увеличился на треть.

В Ростовской области — в два раза меньше, в Ставропольском крае — в три. В целом за январь-октябрь этого года СКЖД перевезла на пригородных маршрутах 27,5 млн путешественников. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными направлениями региона стали: Туапсе — Имеретинский курорт, а также аэропорт Сочи.

Читайте также: в Краснодарский край на новогодние праздники запустят дополнительные поезда.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
В Крымске мужчина открыл стрельбу возле торгового центра, есть погибшие
В Крымске мужчина открыл стрельбу возле торгового центра, есть погибшие
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. В Краснодарском крае задержали хулигана, который бил стекла в машинах с буквой Z
  4. СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
  5. Мэр Краснодара раскритиковал темпы строительства проблемного ЖК «Усадьба»
  6. В Краснодаре загорелась крыша здания с типографией на площади 120 кв. метров
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях