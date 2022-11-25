В Краснодарском крае с начала года пригородными поездами воспользовались 14 млн человек

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Кубань — лидер по пригородным перевозкам на Северо-Кавказской железной дороге. По сравнению с 2021 годом пассажиропоток в крае увеличился на треть.

В Ростовской области — в два раза меньше, в Ставропольском крае — в три. В целом за январь-октябрь этого года СКЖД перевезла на пригородных маршрутах 27,5 млн путешественников. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными направлениями региона стали: Туапсе — Имеретинский курорт, а также аэропорт Сочи.

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