В Краснодарском крае с начала года пригородными поездами воспользовались 14 млн человек
Общество
25.11.2022 13:58
Кубань — лидер по пригородным перевозкам на Северо-Кавказской железной дороге. По сравнению с 2021 годом пассажиропоток в крае увеличился на треть.
В Ростовской области — в два раза меньше, в Ставропольском крае — в три. В целом за январь-октябрь этого года СКЖД перевезла на пригородных маршрутах 27,5 млн путешественников. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными направлениями региона стали: Туапсе — Имеретинский курорт, а также аэропорт Сочи.
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