В Краснодарский край на новогодние праздники запустят дополнительные поезда

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Дополнительные составы отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в Анапу, Новороссийск и Сочи.

Поезда будут курсировать с 23 декабря по 9 января 2023 года. Прогнозируется, что пиковыми датами станут 29 и 30 декабря, а также 6–8 января.

«Если спрос на поездки в поездах дальнего следования в период новогодних и рождественских каникул продолжит расти, в составы уже назначенных поездов будут включаться дополнительные вагоны», — сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Всего на новогодние и рождественские праздники планируют запустить около 1 тыс. дополнительных поездов. В них будет обеспечено около 4,5 млн мест.

Читайте также: в новогодние праздники из Сочи в Абхазию запустят ретро-поезд.