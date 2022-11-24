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В Краснодарский край на новогодние праздники запустят дополнительные поезда

Общество
24.11.2022 12:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskij-kraj-na-novogodnie-prazdniki-zapustyat-dopolnitelnye-poezda
В Краснодарский край на новогодние праздники запустят дополнительные поезда
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Дополнительные составы отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в Анапу, Новороссийск и Сочи.

Поезда будут курсировать с 23 декабря по 9 января 2023 года. Прогнозируется, что пиковыми датами станут 29 и 30 декабря, а также 6–8 января.

«Если спрос на поездки в поездах дальнего следования в период новогодних и рождественских каникул продолжит расти, в составы уже назначенных поездов будут включаться дополнительные вагоны», — сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Всего на новогодние и рождественские праздники планируют запустить около 1 тыс. дополнительных поездов. В них будет обеспечено около 4,5 млн мест.

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