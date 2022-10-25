В Краснодарском крае с начала года пригородными поездами воспользовались 12,7 млн человек

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По перевозкам на пригородных поездах Кубань занимает лидирующую позицию среди направлений Северо-Кавказской железной дороги.

С января по сентябрь в Краснодарском крае услугами пригородных поездов воспользовались 12,7 млн человек. Это на 29% больше, чем за девять месяцев прошлого года.

Всего же этим видом перевозок в границах Северо-Кавказской железной дороги с начала года воспользовались 24,6 млн пассажиров. Это на 19% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

В Ростовской области пригородные поезда выбрали 6,4 млн пассажиров. Рост относительно прошлого года составил 5%. В Ставропольском крае — 4,2 млн (+15%), в Дагестане — 1,1 млн (+28%).

Самым популярным в период с января по август стал маршрут Минеральные Воды — Кисловодск. По нему проехали порядка 4 млн человек. Также популярностью пользовались маршруты Туапсе — Имеретинский курорт (2,9 млн пассажиров) и Ростов — Таганрог (2,8 млн пассажиров).

Далее в рейтинге расположился маршрут Туапсе — Аэропорт Сочи. Им с начала года воспользовались 1,3 млн пассажиров. Далее идут Краснодар — Новороссийск с результатом 581 тыс. пассажиров, Махачкала — Дербент (487 тыс. человек), Хасав-Юрт — Махачкала (340 тыс. человек).

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