Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае с начала года пригородными поездами воспользовались 12,7 млн человек

Общество
25.10.2022 17:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda-prigorodnymi-poezdami-vospolzovalis-12-7-mln-chelovek
В Краснодарском крае с начала года пригородными поездами воспользовались 12,7 млн человек
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По перевозкам на пригородных поездах Кубань занимает лидирующую позицию среди направлений Северо-Кавказской железной дороги.

С января по сентябрь в Краснодарском крае услугами пригородных поездов воспользовались 12,7 млн человек. Это на 29% больше, чем за девять месяцев прошлого года.

Всего же этим видом перевозок в границах Северо-Кавказской железной дороги с начала года воспользовались 24,6 млн пассажиров. Это на 19% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

В Ростовской области пригородные поезда выбрали 6,4 млн пассажиров. Рост относительно прошлого года составил 5%. В Ставропольском крае — 4,2 млн (+15%), в Дагестане — 1,1 млн (+28%).

Самым популярным в период с января по август стал маршрут Минеральные Воды — Кисловодск. По нему проехали порядка 4 млн человек. Также популярностью пользовались маршруты Туапсе — Имеретинский курорт (2,9 млн пассажиров) и Ростов — Таганрог (2,8 млн пассажиров).

Далее в рейтинге расположился маршрут Туапсе — Аэропорт Сочи. Им с начала года воспользовались 1,3 млн пассажиров. Далее идут Краснодар — Новороссийск с результатом 581 тыс. пассажиров, Махачкала — Дербент (487 тыс. человек), Хасав-Юрт — Махачкала (340 тыс. человек).

Читайте также: в Краснодарском крае с начала года травмы на железнодорожных путях получили 28 человек.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Жители Карасунского округа Краснодара проведут ночь на 25 октября без света и воды
Жители Карасунского округа Краснодара проведут ночь на 25 октября без света и воды
Стала известна причина крушения Су-34 в Ейске
Стала известна причина крушения Су-34 в Ейске
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Рестораны KFC в России снова откроются под брендом Rostic’s
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Ейске жильцов поврежденного при крушении Су-34 дома снова пустили в квартиры за теплыми вещами
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях