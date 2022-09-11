В Краснодарском крае с начала года почти 54 тыс. семей получили выплаты на первого ребенка

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Материальную помощь оказывают в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Поддержку получают семьи, доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную для трудоспособного населения. В 2022 году среднедушевой доход семьи не должен превышать 29 тыс. 130 рублей.

С начала года выплаты получили 53 тыс. 903 семьи. На это направили 3,3 млрд рублей.

С 1 июня размер прожиточного минимума для детей на Кубани составляет 12 тыс. 962 рубля. Выплату на первенца предоставляют сразу со дня рождения, если семья обратилась в течение полугода. В остальных случаях – со дня обращения за ее назначением.

Документы на продление выплат необходимо подавать ежегодно. Оформить их можно через Госуслуги, МФЦ или управление социальной защиты населения по месту жительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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