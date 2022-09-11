Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае с начала года почти 54 тыс. семей получили выплаты на первого ребенка

Общество
11.09.2022 08:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda-pochti-54-tys-semej-poluchili-vyplaty-na-pervogo-rebenka
В Краснодарском крае с начала года почти 54 тыс. семей получили выплаты на первого ребенка
Фото Pexels, pixabay.com

Материальную помощь оказывают в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Поддержку получают семьи, доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную для трудоспособного населения. В 2022 году среднедушевой доход семьи не должен превышать 29 тыс. 130 рублей.

С начала года выплаты получили 53 тыс. 903 семьи. На это направили 3,3 млрд рублей.

С 1 июня размер прожиточного минимума для детей на Кубани составляет 12 тыс. 962 рубля. Выплату на первенца предоставляют сразу со дня рождения, если семья обратилась в течение полугода. В остальных случаях – со дня обращения за ее назначением.

Документы на продление выплат необходимо подавать ежегодно. Оформить их можно через Госуслуги, МФЦ или управление социальной защиты населения по месту жительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в горбольницу Горячего Ключа по нацпроекту приобрели новое оборудование.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кондратьев: фермер из Геленджика собрал первый урожай кубанской маракуйи
Кондратьев: фермер из Геленджика собрал первый урожай кубанской маракуйи
В аэропорту Сочи пожаловались на таксистов, блокирующих проезд автомобилей
В аэропорту Сочи пожаловались на таксистов, блокирующих проезд автомобилей
В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
В Краснодарском крае 10 сентября выявили 1622 случая заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае 10 сентября выявили 1622 случая заболевания коронавирусом
В Славянске-на-Кубани неизвестные подожгли вольер с белками
В Славянске-на-Кубани неизвестные подожгли вольер с белками
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
  2. В Славянске-на-Кубани в список надомного голосования по ошибке попал умерший
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях