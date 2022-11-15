В Краснодарском крае с начала года отремонтировали 35 школьных пищеблоков
Организацию питания в школах региона обсудили на совещании под руководством вице-губернатора Кубани Анны Миньковой.
Она отметила, что дети с ограниченными возможностями здоровья в крае находятся под особым контролем. Их обеспечивают двухразовым бесплатным питанием. Тем, кто учится на дому, платят компенсацию.
«Сейчас в крае более 35 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, из них более 5 тыс. обучаются дома. Из краевого бюджета на компенсации направляем более 320 млн рублей, также более 83 млн рублей выделяем на поддержку детей-инвалидов без статуса ОВЗ», — рассказала Минькова.
Министр образования края Елена Воробьева сообщила, что в 2022 году в регионе за счет краевых средств уже отремонтировали 35 школьных пищеблоков, еще на 3 объектах работы продолжаются. На эти цели направили 218 млн рублей.
Она подчеркнула, что капитальный ремонт, выполненный в школе № 5 Калининского района, позволил учреждению стать призером регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». Их повар представит Кубань на федеральном этапе конкурса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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