В Краснодарском крае с начала года отремонтировали 35 школьных пищеблоков

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Организацию питания в школах региона обсудили на совещании под руководством вице-губернатора Кубани Анны Миньковой.

Она отметила, что дети с ограниченными возможностями здоровья в крае находятся под особым контролем. Их обеспечивают двухразовым бесплатным питанием. Тем, кто учится на дому, платят компенсацию.

«Сейчас в крае более 35 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, из них более 5 тыс. обучаются дома. Из краевого бюджета на компенсации направляем более 320 млн рублей, также более 83 млн рублей выделяем на поддержку детей-инвалидов без статуса ОВЗ», — рассказала Минькова.

Министр образования края Елена Воробьева сообщила, что в 2022 году в регионе за счет краевых средств уже отремонтировали 35 школьных пищеблоков, еще на 3 объектах работы продолжаются. На эти цели направили 218 млн рублей.

Она подчеркнула, что капитальный ремонт, выполненный в школе № 5 Калининского района, позволил учреждению стать призером регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». Их повар представит Кубань на федеральном этапе конкурса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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