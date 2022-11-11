В Краснодаре начали строить школу в Губернском микрорайоне
Школу на 1 тыс. 550 мест возведут на улице Героя Яцкова. Ее планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году.
На земельном участке уже начала работать спецтехника. Территорию активно готовят к обустройству котлована.
«Самое важное, что объект поможет разгрузить уже действующую 102-ю школу, куда в этом году не смогли принять всех желающих. Конечно, дети должны ходить на уроки пешком. И мы нацелены на создание таких условий», — написал мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram.
Он отметил, что в краевой столице сейчас одновременно строят 18 школ, 36 детских садов, два объекта здравоохранения и спортивный комплекс. По темпам строительства соцобъектов это абсолютный рекорд в современной истории города.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в школе на улице Героя Яцкова разместят 62 кабинета для классов, столовую, актовый и спортивные залы, медицинский кабинет и библиотеку. На прилегающей территории планируют разместить площадку для отдыха и спортивную зону.
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