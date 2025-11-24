В Краснодарском крае с начала года модернизовали 800 км трубопроводов

В преддверии зимнего периода губернатор Кубани Вениамин Кондратьев традиционно провел совещание по вопросу водоснабжения края. В режиме видеоконференции подключились главы всех муниципалитетов.

Вопросу водоснабжения губернатор посвятил свой рабочий день. На пороге летнего курортного сезона Вениамин Кондратьев уже проводил встречу с коллегами, теперь же впереди зимний сезон, на коммунальные сети Кубани снова ляжет дополнительная нагрузка — нужна и горячая, и холодная вода, причем в полном объеме. Оплошать и подвести ожидания жителей нельзя, уверен глава края.



«На реконструкцию и проектирование объектов водоснабжения в этом году предусмотрели 4 млрд рублей. Работы должны быть выполнены. Мы должны увидеть реальный результат в виде качественного водоснабжения в муниципалитетах», — говорит Кондратьев.

Результат есть, к примеру, в кубанской столице. Для решения вопросов водоснабжения в крупном мегаполисе с 2023 года действует концессионное соглашение с водоканалом, которое позволило найти дополнительные средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

«Краснодар находится в концессии. Людям важен результат, как в Краснодаре сегодня. Наблюдается кратное снижение аварий с водоснабжением, ситуация стабильная, минимальное число жалоб», — подчеркивает губернатор.

С начала года в адрес главы края поступило порядка 4,5 тыс. обращений. Самая сложная ситуация — в Новороссийске. Там жители регулярно сталкиваются с перебоями в подаче воды. Для снижения износа и потерь здесь завершают проектирование второй нитки Троицкого водовода. Кроме того, с крупными застройщиками проработали вопрос развития системы водоснабжения и водоотведения города в форме капитальных вложений. Инвестиции составят почти 4 млрд рублей с 2026 по 2030 годы. Для качественной и бесперебойной подачи ресурса необходимо своевременно выявлять слабые места в водопроводном хозяйстве, не откладывая обновлять сети, отметил губернатор.

«Новороссийск очень активно застраивался. Новые микрорайоны хоть и красивые, но сидят на обеспечении старых изношенных водопроводов. Это приводит к авариям, к прорывам труб. Жителей это не должно волновать, мы должны сделать так, чтобы город жил с водой, а не с ожиданием воды», — говорит глава края.

«Вопрос бесперебойного водоснабжения в Новороссийске остается одним из самых важных и кричащих, а также под особым контролем. Действует мораторий на строительство многоквартирных домов до того момента, пока мы не примем коллегиальное решение, что проблемы с водоснабжением в Новороссийске решены», — докладывает заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун.

По инициативе губернатора в крае введено требование по обновлению не менее 5% коммунальных сетей в год в каждом муниципалитете. Причем эти работы проводят за счет собственных бюджетов. В перспективе это позволит полностью обновить сети. В этом году на Кубани уже модернизировали около 800 км трубопроводов.

«Для ликвидации перебоев с водоснабжением завершаем реконструкцию водозаборов в станице Саратовской. После завершения работ на этом водоводе стабильным и качественным водоснабжением будут обеспечены 10 социальных объектов и 40 тыс. населения Горячего Ключа. В Успенском районе мы приступили к строительству водопроводных сетей протяженностью более 28 км», — сообщает врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Внимания к себе требуют не только отдаленные уголки Кубани, но и главные курорты региона и страны в целом. К примеру, в Сочи не в пользу коммунальщиков играет территориальное расположение — в горах вести трубы сложнее и дороже, нежели на равнине и в грунте. Но губернатор отметил, что как бы ни было трудно, сети все равно нужно прокладывать и обновлять.

«Сочи — курорт федерального значения. За счет средств краевого бюджета мы не справимся с повышением качества водоснабжения здесь. Поэтому это курорт федерального значения, чтобы федеральные программы мы могли привлечь для решения этих проблем. Мы должны пусть и по 5% в год — но все равно обновлять сети. На основании решения правительства мы вместе эти проблемы и будем решать. Надо запараллелить процессы и сделать все, чтобы работать на предупреждение», — подчеркивает губернатор.

Коммунальная инфраструктура региона требует постоянного внимания и модернизации. Губернатор призвал хоть и понемногу, но регулярно обновлять сети. Ведь жители и гости края должны иметь доступ к чистой питьевой воде.

