На модернизацию систем ЖКХ в Армавире выделят 30 млрд рублей

Первые 4 млрд рублей от общей суммы выделила государственная корпорация развития ВЭБ.РФ в рамках кредитного соглашения с ГК «Росводоканал».

Общий объем инвестиций на модернизацию систем ЖКХ в Армавире составляет порядка 30 млрд рублей, 4 млрд рублей из которых выделил ВЭБ. РФ.

По проекту планируют реконструировать 70 км водопроводных и 63 км канализационных сетей, обновить 16 водопроводных и 12 канализационных насосных станций, а также парк автотранспортной и специализированной коммунальной техники.

Кроме того, проект подразумевает обновление очистных сооружений в Армавире. Реализация проекта поможет устраненить неприятный запах в городе, а также уменьшит потери воды и аварийность на сетях. После модернизации также появится возможность подключения к сетям промышленных предприятий.

Армавир стал четвертым городом после Липецка, Южно-Сахалинска и Анивы, в котором реализуют проект по модернизации инфраструктуры ЖКХ совместно с ВЭБ. РФ и ГК «Росводоканал».

Как сообщил глава Армавира Андрей Харченко, изношенные сети водоснабжения и водоотведения были одной из основных проблем города. Благодаря предоставленной помощи от ВЭБ. РФ власти смогли приступить к обновлению проблемных участков водопроводных и канализационных сетей в Армавире. По словам Харченко, модернизация положительно отразится на качестве жизни армавирцев и создаст прочную основу для развития бизнеса в городе, сообщает пресс-служба ВЭБ. РФ.

