В Краснодарском крае с начала года корью заболели 50 человек

По данным краевого управления Роспотребнадзора, в прошлом году в крае зарегистрировали 246 случаев заболевания корью.

Среди заболевших 152 — дети в возрасте до 17 лет. С начала этого года выявили 50 случаев кори среди непривитого населения.

В ведомстве отметили, что вакцинация от кори является надежной защитой. Сделать прививку от кори могут дети и взрослые. Плановая вакцинация проходит двукратно с интервалом в три месяца. Прививка обеспечивает защиту от кори в среднем на 20-25 лет, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Telegram.

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