Более 3 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю в Краснодаре

По данным краевого Роспотребнадзора, в Краснодаре отмечено превышение эпидпорога заболеваемости.

В краевой столице за четвертую неделю января зарегистрировали 3 тыс. 59 случаев заболевания ОРВИ и 720 случаев гриппа. Среди выделенных вирусов сезонных ОРВИ преобладают риновирусы и аденовирусы, среди гриппозных — вирусы сезонного гриппа А.

В целом по Краснодарскому краю эпидпорог не превышен.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что необходимо уделять большое внимание детским коллективам в детских садах и школах, а также организованным группам детей, выезжающим на отдых в оздоровительные учреждения, сообщает управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Telegram.

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