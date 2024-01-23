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Почти 1,7 тыс. случаев гриппа зарегистрировали на Кубани за неделю

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-1-7-tys-sluchaev-grippa-zaregistrirovali-na-kubani-za-nedelyu
Почти 1,7 тыс. случаев гриппа зарегистрировали на Кубани за неделю
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Всего с 15 по 21 января в медучреждения края с симптомами ОРВИ обратились более 8 тыс. человек, из них треть — дети до 14 лет.

За неделю зарегистрировали 1 тыс. 663 случая гриппа, все заболевшие непривиты. Кроме того, специалисты отмечают превышение краевых эпидемических порогов.

Среди выделенных сезонных вирусов ОРВИ преобладают адено- и риновирусы, среди гриппозных — вирусы гриппа А.

«Вирус гриппа может вызывать тяжелое течение болезни и опасные осложнения. Соблюдайте личную профилактику острых респираторных инфекций», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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