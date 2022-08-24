В Краснодарском крае с начала года число пассажиров пригородных поездов составило 8,3 млн человек

В Краснодарском крае с начала года число пассажиров пригородных поездов составило 8,3 млн человек

Пригородные поезда в границах Северо-Кавказской железной дороги за семь месяцев текущего года перевезли 17,3 млн человек. Это на 2,1 млн пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом на Кубани с января по июль пригородными поездами воспользовались 8,3 млн человек. В сравнении с прошлым годом пассажиропоток вырос на 1,3 млн человек, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в службе корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Сообщается, что в Ставропольском крае с начала года пригородными поездами воспользовались 3,1 млн пассажиров (на 384 тыс. человек больше, чем в прошлом году). В Ростовской области число пассажиров увеличилось на 199 тыс. человек и составило 4,9 млн.

Наибольшей популярностью пользовался маршрут Минеральные Воды — Кисловодск. Им воспользовались порядка 2,9 млн пассажиров. Также большое количество пассажиров отметили на направлениях Ростов — Таганрог (2,1 млн человек) и Туапсе — Имеретинский курорт (1,9 млн человек). Также в числе лидеров маршруты Туапсе — Аэропорт Сочи (896 тыс. пассажиров), Краснодар — Новороссийск (405 тыс. пассажиров).

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