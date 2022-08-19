С начала года пассажиропоток на железнодорожных вокзалах Сочи вырос на 61%

Фото пресс-службы «Кубань Экспресс-Пригород»

Всего с января по июль с крупных вокзалов СКЖД отправились 19,1 млн пассажиров. Это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом с железнодорожных вокзалов Сочи за первые 7 месяцев года отправились почти 5,9 млн пассажиров: более 3 млн из Адлера, 2,1 млн из Сочи и еще 740 тыс. из Лазаревского. Это на 61% больше, чем за такой же период 2021 года.

С вокзала Краснодар-1 отправили почти 2 млн пассажиров, +45% в сравнении с прошлым годом, с вокзала Анапы — 1 млн человек (+39%), с вокзала Туапсе — 679 тыс. человек (+25%), с вокзала Новороссийска — 621 тыс. человек (+43%), сообщает пресс-служба СКЖД.

Резкое увеличение пассажиропотока на железнодорожном транспорте в Краснодарском крае связано с временным ограничением работы аэропортов в Краснодаре, Геленджике и Анапе.

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