Пассажиропоток в аэропортах Краснодарского края с начала 2022 года снизился на 34,2%

Фото пресс-службы Краснодарского международного аэропорта

По мнению специалистов, это связано с временным закрытием аэропортов Краснодара, Геленджика и Анапы. Воздушные гавани в этих городах перестали работать с 24 февраля 2022 года.

С января по июль 2022 аэропорты Кубани приняли и отправили 7 млн 359 тыс. 951 пассажира. Это на 34,2 % меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

В 2022 году аэропорт Сочи, продолживший работать после 24 февраля, принял 3 млн 379 тыс. 448 пассажиров и отправил 3 млн 159 тыс. 83 пассажира, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

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