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Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 17 августа

Общество
09.08.2022 09:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/rezhim-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-krasnodarskogo-kraya-prodlili-do-17-avgusta
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Росавиация 9 августа в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов.

До 3:45 17 августа ограничены полеты в аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.

Пассажирам рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Ставрополя и Минеральных Вод, сообщает пресс-служба Росавиации.

Читайте также: с начала 2022 года на поддержку авиакомпаний и аэропортов Росавиация направила 54 млрд рублей.

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