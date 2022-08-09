Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 17 августа

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Росавиация 9 августа в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов.

До 3:45 17 августа ограничены полеты в аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.

Пассажирам рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Ставрополя и Минеральных Вод, сообщает пресс-служба Росавиации.

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