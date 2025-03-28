В Краснодарском крае с начала года число ДТП с мопедами увеличилось на 7%

В Краснодарском крае за два месяца текущего года произошла 61 авария с участием мототехники. В них погибли 9 водителей мопедов и мотоциклов и 60 человек получили травмы.

По данным Госавтоинспекции Кубани, число аварий за этот период увеличилось на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом в ГИБДД прогнозируют дальнейшее увеличение аварий с мототранспортом, так как его станет больше на дорогах с наступлением теплой погоды. Уточняется, что в апреле активность водителей двухколесного транспорта возрастает, в связи с этим увеличивается число аварий.

На Кубани в 2024 году число водителей мототранспорта увеличилось почти на 500 человек по сравнению с 2023 годом. В прошлом году права на управление мототранспортом получили 3 тыс. 177 человек.

Особое внимание в Госавтоинспекции привлекают мопеды и спортивный инвентарь, так как ими управляют несовершеннолетние без навыков безопасного управления и не знающие ПДД. При этом мопеды по мощности не уступают мотоциклам.

Госавтоинспекторы напоминают водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Родителей несовершеннолетних просят отказаться от покупки своим детям мототехники и постоянно контролировать их досуг, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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