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В Краснодарском крае с начала года благодаря ЭКО родились более 1,1 тыс. детей

Общество
09.11.2022 11:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda-blagodarya-eko-rodilis-bolee-1-1-tys-detej
В Краснодарском крае с начала года благодаря ЭКО родились более 1,1 тыс. детей
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 9 ноября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

По словам Анны Миньковой, благодаря методу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с начала года на свет появились более 1 тыс. 100 детей. Среди них 83 двойни и 2 тройни. Еще 1 тыс. 43 беременные женщины ожидают родов и скоро станут матерями.

«Выполнение ЭКО и его этапов доступно по полису ОМС в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», — добавила вице-губернатор в своем Telegram-канале.

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