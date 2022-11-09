В Краснодарском крае с начала года благодаря ЭКО родились более 1,1 тыс. детей

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Об этом 9 ноября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

По словам Анны Миньковой, благодаря методу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с начала года на свет появились более 1 тыс. 100 детей. Среди них 83 двойни и 2 тройни. Еще 1 тыс. 43 беременные женщины ожидают родов и скоро станут матерями.

«Выполнение ЭКО и его этапов доступно по полису ОМС в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», — добавила вице-губернатор в своем Telegram-канале.

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