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В Анапе роддом закрыли на плановую дезинфекцию до 14 ноября

Общество
02.11.2022 13:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-roddom-zakryli-na-planovuyu-dezinfektsiyu-do-14-noyabrya
В Анапе роддом закрыли на плановую дезинфекцию до 14 ноября
Фото пресс-службы администрации Анапы

Дезинфекцию проводят весной и осенью. Для оказания экстренной помощи в роддоме для женщин и новорожденных подготовили необходимые помещения.

Беременных женщин заранее проинформировали о сроках закрытия. На время дезинфекции всех нуждающихся в помощи переведут в Перинатальный Центр Новороссийска. Рожениц перевезут машинами скорой помощи в сопровождении медиков.

Службу «03» проинформировали о плановой дезинфекции и резервном роддоме, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре перинатальный центр ККБ №2 был закрыт на профилактику с 4 по 25 октября.

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