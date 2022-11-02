В Анапе роддом закрыли на плановую дезинфекцию до 14 ноября

Фото пресс-службы администрации Анапы

Дезинфекцию проводят весной и осенью. Для оказания экстренной помощи в роддоме для женщин и новорожденных подготовили необходимые помещения.

Беременных женщин заранее проинформировали о сроках закрытия. На время дезинфекции всех нуждающихся в помощи переведут в Перинатальный Центр Новороссийска. Рожениц перевезут машинами скорой помощи в сопровождении медиков.

Службу «03» проинформировали о плановой дезинфекции и резервном роддоме, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре перинатальный центр ККБ №2 был закрыт на профилактику с 4 по 25 октября.