В Анапе роддом закрыли на плановую дезинфекцию до 14 ноября
Общество
02.11.2022 13:22
Дезинфекцию проводят весной и осенью. Для оказания экстренной помощи в роддоме для женщин и новорожденных подготовили необходимые помещения.
Беременных женщин заранее проинформировали о сроках закрытия. На время дезинфекции всех нуждающихся в помощи переведут в Перинатальный Центр Новороссийска. Рожениц перевезут машинами скорой помощи в сопровождении медиков.
Службу «03» проинформировали о плановой дезинфекции и резервном роддоме, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре перинатальный центр ККБ №2 был закрыт на профилактику с 4 по 25 октября.
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