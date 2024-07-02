В Краснодарском крае с начала года 9 детей погибли от удушья

Дети до 1,5 лет познают мир и исследуют предметы с помощью рта — это дает информацию о вкусе, структуре поверхности предмета, его форме и температуре.

Родителям при этом необходимо следить за поведением ребенка, создавать ему безопасную среду и убирать из зоны досягаемости все мелкие предметы и опасные химикаты.

«В случае пренебрежения подобными правилами ребенок может повредить слизистую, заразиться различными инфекционными болезнями или задохнуться. Только за пять месяцев этого года от закупорки дыхательных путей умерло 9 детей в возрасте от 0 до 17 лет, в прошлом году за тот же период умерло 8 человек, а в 2022 — погибло 5 деток», — написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске врачи достали из пищевода 8-месячного ребенка железную деталь.