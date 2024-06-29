В Новороссийске врачи достали из пищевода 8-месячного ребенка железную деталь

В городскую больницу Новороссийска родители привезли восьмимесячного ребенка и сообщили о том, что малыш стал отказываться от еды и капризничать.

Родители предполагали, что ребенок проглотил монету. В больнице малышу сделали рентген, по снимкам определили, что в пищеводе действительно находится инородный предмет подковообразной формы.

Врачам надо было действовать быстро, так как «подковка» могла вызвать пролежни, продырявить стенки пищевода, что привело бы к летальному исходу. Инородный предмет мог вызвать отек.

Арачи эндоскопического отделения провели срочную операцию, которая длилась около 5 минут. Подцепить «подковку» смогли благодаря щипцам, так называемому «крысиному зубу». Операция прошла успешно. Медикам удалось достать из пищевода малыша металлический предмет, который, предположительно, оказался деталью от замка сумки, сообщает пресс-служба Горбольницы № 1 Новороссийска в Telegram.

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