В Краснодарском крае с начала 2023 года снизилась убыль населения

По данным Росстата, в январе и феврале этого года на Кубани родились 4 тыс. 375 детей, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а умерли 6 тыс. 994 человека, что на 10,7% меньше аналогичных показателей 2022 года.

Таким образом, естественная убыль населения в Краснодарском крае в январе и феврале составила 2 тыс. 619 человек. В прошлом году этот показатель был больше на 27% (3 тыс. 326 человек).

Согласно статистике, в начале года на Кубани заключили 2 тыс. 79 браков, это на 2,7% больше, чем в прошлом году. Зафиксировали 2 тыс. 382 разводов, что на 29,2% больше прошлогодних показателей.

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