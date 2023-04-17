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В Краснодарском крае с начала 2023 года снизилась убыль населения

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-2023-goda-snizilas-ubyl-naseleniya
В Краснодарском крае с начала 2023 года снизилась убыль населения
Фото Геннадия Аносова, «Кубань 24»

По данным Росстата, в январе и феврале этого года на Кубани родились 4 тыс. 375 детей, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а умерли 6 тыс. 994 человека, что на 10,7% меньше аналогичных показателей 2022 года.

Таким образом, естественная убыль населения в Краснодарском крае в январе и феврале составила 2 тыс. 619 человек. В прошлом году этот показатель был больше на 27% (3 тыс. 326 человек).

Согласно статистике, в начале года на Кубани заключили 2 тыс. 79 браков, это на 2,7% больше, чем в прошлом году. Зафиксировали 2 тыс. 382 разводов, что на 29,2% больше прошлогодних показателей.

Читайте также: в Краснодарском крае миграционный прирост населения снизился в 4,3 раза в 2022 году. В прошлом году в регион приехали 153,5 тыс. человек, а уехали из региона — 143,8 тыс. человек.

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