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В Краснодарском крае миграционный прирост населения снизился в 4,3 раза в 2022 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-migratsionnyj-prirost-naseleniya-snizilsya-v-4-3-raza-v-2022-godu
В Краснодарском крае миграционный прирост населения снизился в 4,3 раза в 2022 году
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Это следует из доклада о социально-экономическом положении Краснодарского края по данным на январь текущего года, опубликованном на сайте Краснодарстата.

По данным ведомства, в Краснодарский край в прошлом году приехали 153,5 тыс. человек, а уехали из региона — 143,8 тыс. человек. За прошлый год из других регионов на Кубань переехали 85,4 тыс. человек. Уехали в другие субъекты — 76,8 тыс. человек. Из-за границы в 2022 году приехали 25,9 тыс. человек, в 2021 году — 28 тыс. человек. В прошлом году уехали за границу 24,9 тыс. жителей Кубани, в 2021 году — 10,4 тыс. человек.

Миграционный прирост населения составил 9,6 тыс. человек. Это в 4,3 раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда прирост составил 41 тыс. человек. Таким образом миграционный населения снизился на 31,4 тыс. человек, по сравнению с 2021 годом.

По состоянию на 1 января 2023 года, число постоянных жителей Кубани составляет 5 млн 672 тыс. человек. Из них 3 млн 180,7 тыс. человек (56,1%) живут в городах, а 2 млн 491,4 тыс. человек (43,9%) — в сельской местности, сообщает Краснодарстат.

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